بسبب ما حدث في المباراة الأخيرة... الحزن الشديد يسيطر على محمد صلاح

السبت 28 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-وكالات

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حالة من الحزن انتابت الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، عقب استبداله خلال لقاء ليستر سيتي في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.

وحقق ليفربول الفوز برباعية نظيفة، مهيمنا على صدارة جدول الترتيب برصيد 52 نقطة بفارق 13 نقطة عن ليستر أقرب ملاحقيه.

وقال مصدر داخل ليفربول لشبكة "العين الرياضية"، أن تغيير صلاح جاء وفق الرؤية الفنية للمدرب الألماني يورغن كلوب.

ونفى المصدر وجود أي أزمة أو إصابة يعاني منها صلاح، كاشفا عن شعور صلاح بالحزن الشديد لرغبته في استكمال المباراة.

يذكر أن محمد صلاح حقق منذ أيام لقب كأس العالم للأندية مع الريدز، بالفوز على فلامنغو البرازيلي بهدف دون رد.

ووقع الاختيار على الملك المصري للفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة.