عاجل: توجيهات قضائية بمنع 3 شخصيات بارزة في تعز من مغادرة البلاد لتورطها باغتيال العميد ”عدنان الحمادي“ ”طارق صالح“ يكشف عن تلقيه رسائل من ”صنعاء“ ويوجه رسالة هامة لمن يحاولون استعداءه صورة كريستيانو والشيخ حمدان تجتاح انستغرام وتويتر بسبب ما حدث في المباراة الأخيرة... الحزن الشديد يسيطر على محمد صلاح حاسب جديد من سامسونغ يعمل يوما كاملا دون شحن! بعد ساعات من محاصرته.. مفاوضات لاخلاء ثاني أكبر معسكرات الامارات في ”شبوة“ وتسليمه لقوات ”الشرعية“ واتساب يضيف ميزة جديدة قريبا عاجل : المملكة تعلن سعودة أكثر من مليون وظيفة خلال عام 2020 وزير الدفاع يستنفر القيادات العسكرية لتنفيذ ”المهام الموكلة“ لها بعد اعلان تعيينه.. ”بن دغر“ يؤكد ”لا يمكن لأحد الانفراد بحكم عدن مهما كان دعمه الخارجي“
أصبح حاسب Galaxy Book S الذي كشفت عنه سامسونغ منذ مدة أحد أبرز الحواسب بسبب تقنياته المتطورة وتصميمه الأنيق الذي يرضي الكثير من أذواق المستخدمين.
ومن أبرز ما يميز الحاسب الجديد هو بطارية الليثيوم المتطورة التي زودته بها سامسونغ، والتي تكفيه ليعمل لأكثر من 23 ساعة متواصلة، والمنافذ التي زود بها لاستيعاب بطاقات SIM التي تمكنه من الاتصال بالإنترنت عبر الشبكات الخلوية.
كما حصل هذا الحاسب على هيكل أنيق من الألومينيوم بسماكة 6.2 ملم فقط، ليكون أنحف من الكثير من الهواتف الذكية الجديدة، ويبلغ وزن هذا الهيكل 0.96 كلغ فقط، أي بوزن حاسب لوحي متوسط الحجم.
ويعمل هذا الحاسب بمعالج Snapdragon 8cx بتردد يصل إلى 2.8 غيغاهيرتز، مطور بتقنية (7 نانومتر)، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وقرص تخزين داخلي SSD بسعة 265 و512 غيغابايت، يمكن زيادة سعته حتى 1 تيرابايت.