بعد ساعات من محاصرته.. مفاوضات لاخلاء ثاني أكبر معسكرات الامارات في ”شبوة“ وتسليمه لقوات ”الشرعية“

السبت 28 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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كشفت مصادر عسكرية، مساء اليوم السبت 28 ديسمبر/كانون الأول، عن مفاوضات تجري حاليا لتسليم معسكر تحاصره قوات الحكومة الشرعية منذ الصباح، بمحافظة شبوة (شرقي اليمن).

وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، إن القوات الحكومية تحاصر منذ فجر اليوم السبت، معسكر العلم ـ ثاني أكبر معسكرات لاقوات الإماراتية بعد بلحاف ـ الواقع بصحراء شبوة إلى الشرق من مدينة عتق مركز المحافظة.

وأكدت المصادر ‏ان مفاوضات تجري حاليا (8: مساء)، لاخلاء المعسكر من القوات الاماراتية وتسليمه لقوات الشرعية، مشيرة الى ان محاصرة المعسكر جاءت بعد أن لوحظ خروج قوات منه، وقامت باستهداف مواقع الجيش والأمن.

وتعرضت مواقع الجيش الوطني في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن، خلال الفترة القليلة الماضية، لعدد من الهجمات من قبل عناصر ما يسمى بـ”المجلس الإنتقالي الجنوبي“، المدعوم من الإمارات.