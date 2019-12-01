وزير الدفاع يستنفر القيادات العسكرية لتنفيذ ”المهام الموكلة“ لها

السبت 28 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، اليوم السبت 28 ديسمبر/كانون الأول، ان ”القوات المسلحة ملتزمة بالقيام بواجباتها ومسئولياتها في المضي نحو استعادة الدولة ومواجهة المشاريع التخريبية والفوضوية“.

جاء ذلك، خلال رؤس الوزير اجتماعا ً لعدد من القيادات العسكرية لمناقشة التطورات الميدانية في مختلف المواقع والجبهات.

وشدّد الفريق المقدشي على أهمية التزام اليقظة والاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة ومضاعفة جهود الاعداد القتالي والمعنوي لأبطال القوات المسلحة الذين يقفون بثبات وشجاعة في مختلف المواقع والميادين يذودون عن الوطن ويسطرون البطولات والتضحيات الخالدة لاستعادة الشرعية والدولة واستكمال التحرير.

وقال وزير الدفاع "أن الشعب اليمني يتوق لاستعادة أمنه واستقراره ويعول على قواته المسلحة انهاء المعاناة والظلم التي تفرضها المليشيا المتمردة".