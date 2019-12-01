آخر الاخبار

دولة أوروبية تتخلى عن اسمها بداية العام.. سبب تساقط الشعر في الشتاء إجراء حاسم بعد انتشار فيديوهات مخلة للآداب في دولة خليجية خطوة عسكرية أمريكية غير متوقعة ضد أردوغان ”بن دغر“ الى الواجهة مجددا.. منصب جديد ومهمة تاريخية واتفاق في الرياض تكشف عنه الامارات (تفاصيل) بعد انتشار فيديو تلاوتها بالقران.. الفنانة الأمريكية جنيفر جراوت تفجر مفاجئة جديدة المنطقة العسكرية الاولى تجتمع وتحدد 4 مهام محورية قادمة فارق صرف خيالي بين صنعاء وعدن يحدث لأول مرة وقرار كارثي وحرب قذرة «أسعار الصرف» بيان هام من أمنية شبوة يكشف الحقيقة بشأن ملابسات وفاة «بن حبتور» نجم برشلونة يحدد موعد اعتزاله دوليا ومصير مستقبله مع النادي

دولة أوروبية تتخلى عن اسمها بداية العام..

السبت 28 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 238

مع دخول عام 2020، تسعي دولة هولندا لإسقاط اللقب الذي لطالما عرفت به، على الأقل بين العرب وفي الصحافة العربية، وهو "هولندا"، ولكنها ستحتفظ باسمها الرسمي وذلك في العام 2020.

ووفقًا لسكاي نيوز الأخبارية، أن كثيرين يعرفون الدولة الأوروبية الواقعة شمال غربي القارة العجوز بـ"هولندا"، إلا أن الاسم الرسمي لها هو "الأراضي المنخفضة" أو Netherlands.

وستسقط الدولة الاسم "هولندا" رسميا اعتبارا من شهر يناير المقبل، من جميع المنشورات والمواد التسويقية، وبالتالي سيُشار إلى

البلاد باسمها الرسمي فقط، ولن تتمكن الشركات والسفارات والوزارات والجامعات إلا من الرجوع إلى الدولة باستخدام اسم Netherlands.

وخصصت الدولة مبلغ 320 ألف دولار لحملة تحديث صورة البلد على المستوى العالمي، وتشمل الحملة استهداف السياح الذين يزورون البلد كل عام، حيث سيتم الكشف عن شعار لزهرة زنبق (توليب) برتقالية، وهي الزهرة الوطنية لهولندا، مع الحرفين الأولين من المقطعين اللذين

 
إقراء أيضاً
بعد انتشار فيديو تلاوتها بالقران.. الفنانة الأمريكية جنيفر جراوت تفجر مفاجئة جديد
تحتوي على 50ألف مادة كيميائية..صبغات الشعر تزيد خطر الأصابة بسرطان الثدي
تعرف على أسباب «توقف التنفس» أثناء النوم
ملكة جمال المغرب تبحث عن زوج : أوافق أن أكون زوجة ثانية.. وهذه شروطي .. فيديو
الأخطاء الرئيسية في علاج نزلات البرد
السعودية تعتقل أعداد مفجعة من المتحرشين والمتحرشات .. عري واثارة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة منوعات

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس