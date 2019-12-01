بعد انتشار فيديو تلاوتها بالقران.. الفنانة الأمريكية جنيفر جراوت تفجر مفاجئة جديدة

السبت 28 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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بعد أيامٍ قليلة من انتشار فيديو لها وهي تتلو آية الكرسي وحظي بانتشارٍ واسع، أعلنت الفنانة الأمريكية جنيفر جراوت أنها اختارت إسم لابنتها من القرآن الكريم.

ونشرت قناة “الجزيرة مباشر”، الجمعة 27 ديسمبر/ كانون الأول 2019 مقطع فيديو يظهر جانباً من لقاء تلفزيوني مع الفنانة الأمريكية، جنيفر جراوت تحدثت خلالها عن ابنتها قمر ومن قام بتسميتها.

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ويسأل مذيع القناة الذي يجري الحوار مع الفنان الأمريكية قائلاً :”من الذي اختار اسم قمر أنت أم أبيها؟”، لتجيبه أنها هي من قامت باختيار الإسم لابنتها.

وحول سبب اختيار الأسم، قالت جنيفر جراوت وقد ظهرت مرتدية غطاءاً على الرأس أثناء الحوار :”أنا بالتأكيد من اختار اسم قمر وفي حقيقة الأمر أنا اخترت هذا الإسم لأنه كان لدي علاقة وثيقة بسورة القمر عندما كنت حامل بابنتي قمر، فقررت أن أسميها بهذا الإسم إن رزقت بإبنة”.

شاهد جنيفر جراوت تتلو القرآن

وقبل أيام قليلة، جرى تداول مقطع فيديو على نطاق واسع للفنانة الأمريكية جنيفر جراوت، وحظي بتفاعل كبير بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الفنانة الأمريكية التي سبق لها المشاركة في الموسم الثالث من برنامج “أراب غوت تالنت” مقطع فيديو لها وهي تتلو آية من القرآن الكريم بطريقةٍ مميزة، وتجويد احترافي على الرغم من أنها لا تجيد اللغة العربية بشكلٍ كبير.

وسبق أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للفنانة الأمريكية وهي ترتدي الحجاب، وذلك بعد أن جرى تداول مقطع فيديو لها وهي تتلو آية الكرسي تلاوة احترافية.

وظهرت الفنانة الأمريكية وهي ترتدي حجاب بسيط، ويشبه إلى حد كبير أغطية الرأس في البلدان الأوروبية والأمريكية، وبعض الدول العربية.