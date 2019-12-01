حضرموت : قيادات عسكرية رفيعة تجتمع وتعليمات برفع الجاهزية القتالية وتحديد 4 مهام محورية قادمة

السبت 28 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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ترأس قائد المنطقة العسكرية الأولى قائد اللواء 37 مدرع ، اللواء الركن صالح طيمس، اليوم السبت اجتماعا لقيادة المنطقة، ضم رؤساء الشعب وقادة الوحدات الفرعية، لمناقشة وتقييم تقرير العام التدريبي والقتالي و العملياتي 2019م لوحدات المنطقة.

كما استعرض الاجتماع الخطة السنوية للعام التدريبي و القتالي والعملياتي والاعداد المعنوي2020م.

وخلال الاجتماع أشاد قائد المنطقة بمستوى تنفيذ الخطط والبرامج في العام المنصرم والذي تم فيه انجاز البرنامج التدريبي وتنفيذ عدد من المهام القتالية بجاهزية عالية رغم الظروف الصعبة التي يعيشها البلد بشكل عام والجيش الوطني على وجع الخصوص.

وشدد على بذل مزيدا من الجهود في العام التدريبي والقتالي والاعداد المعنوي 2020م وتخطي السلبيات ليكون عام رفع مستوى الانضباط وتحقيق مستويات عالية لتنفيذ الخطة السنوية خاصة ما يتعلق بالحفاظ على الجاهزية القتالية، والعمل على تنفيذ مهام المنطقة العسكرية الاولى التي تتمحور في مكافحة الارهاب ومكافحة التهريب بأنواعه والمساهمة في تثبيت الامن والحفاظ على حالة الاستقرار في جميع مديريات الوادي والصحراء .

حضر الاجتماع رئيس أركان المنطقة قائد اللواء 135مشاة العميد الركن يحيى محمد ابو عوجا، ورئيس عمليات المنطقة العميد الركن / محمد ناجي المهشمي.