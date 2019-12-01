فارق صرف خيالي بين صنعاء وعدن يحدث لأول مرة وقرار كارثي وحرب قذرة «أسعار الصرف»

السبت 28 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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في دولة مثل اليمن ، بما تمر به من ازمات سياسية وانسانية ، تبرز الازمة الاقتصادية كواحدة من اخطر ما تخلفه الحرب الدائرة هناك منذ اكثر من 5 سنوات.

5 سنوات يصفها اليمنيون بالعجاف منذ ان نفذ الحوثي وحلفائه في الداخل وبدعم ايراني وتؤاطو اقليمي ودولي ، انقلابا على الدولة اليمنية عام 2014.

خلال الفترة الاخيرة زادت وتيرة الحرب الاقتصادية وبدأ الحوثيون توجها معاديا للشعب بذريعة الوقوف في وجه العدوان وادواته كما يزعمون .

من صور تلك الحرب ، قرار المليشيات بمصادرة الطبعة الجديدة للعملة المحلية التي اصدرتها الحكومة الشرعية مؤخرا ، وما لهذا القرار من تبعات كارثية على الاقتصاد والشعب .

والى جانب حرب العملة الجديدة ، استخدم الحوثيون الريال اليمني كصورة اخرى من صور استهداف المواطن في قوته ومصادر دخله ، وجرى التلاعب والمضاربة في اسعار الصرف ، وهوى الريال اليمني الى ادنى مستوياته ، في وقت فشلت الشرعية في الحفاظ على استقراره.

وكان لافتا خلال الساعات الماضية وبحسب ما رصده موقع مأرب برس من تعاملات سوق الصرف اليوم السبت، الفوارق الخيالية في قيمة الريال اليمني بين صنعاء وعدن.

ففي وقت تراجعت اسعار صرف العملات الاجنبية بصنعاء ومناطق اخرى خاضعة للحوثيين ، ارتفعت بشكل كبير في عدن والمحافظات المحررة التي تحكم بعضها الشرعية ، وتخضع مناطق محررة اخرى ابرزها عدن لسيطرة مليشيات الانتقالي ، في تخبط واضح وخطير يضر باقتصاد البلد ويكون المواطن اليمني هو الضحية .

وفيما يلي ينشر مأرب برس اسعار صرف الدولار والريال السعودي امام الريال اليمني اليوم السبت في صنعاء وعدن، وحجم الفوارق السعرية :

* في صنعاء

الدولار

شراء 565

بيع 569

السعودي

شراء 149

بيع 150

* في عدن

الدولار الأمريكي

شراء 604

البيع 608

الريال السعودي

شراء 159

بيع 159.5