نجم برشلونة يحدد موعد اعتزاله دوليا ومصير مستقبله مع النادي

السبت 28 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد نجم برشلونة والمنتخب الكرواتي، إيفان راكيتيتش، أنه يخطط للاعتزال دوليا عقب بطولة كأس أمم أوروبا 2020.

وأشار راكيتيتش في تصريحات نشرتها صحيفة "سبورتسك نوفوستي"، إلى أنه رغم قراره الاعتزال صيف 2020، ولكنه يرى مستقبله الكروي مستمرا مع برشلونة.

وردا على سؤاله عما إذا كانت بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 هي آخر بطولة دولية سيشارك بها مع منتخب بلاده، قال راكيتيتش: "دعونا نكون واقعيين، هذا أمر واضح"، حسبما نقلت صحيفة "آس".

ومع ذلك، بيّن راكيتيتش أنه ما زال يحتاج للتحدث مع المدير الفني لمنتخب كرواتيا، زلاتكو داليتش، قبل اتخاذ قرار نهائي في هذا الصدد.

وتابع قائلا: "سنرى ماذا سيحدث وكيف، أولا يجب معرفة ما هي أفكار مدرب المنتخب"، مضيفا أن "الأهم هو مصلحة كرواتيا، الباقي يمكن حله ومناقشته بهدوء".

وفيما يتعلق بمستقبله مع النادي الكتالوني، أوضح راكيتيتش: "أريد البقاء في برشلونة. إنني سعيد هنا للغاية وفخور بوجودي هنا، هدفي هو اللعب واللعب في برشلونة، وبالطبع السعي لحصد مزيد من الألقاب".