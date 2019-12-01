بيان هام من أمنية شبوة يكشف الحقيقة بشأن ملابسات وفاة «بن حبتور» نجم برشلونة يحدد موعد اعتزاله دوليا ومصير مستقبله مع النادي السعودية تعلن التوقيع على اتفاقية «توطين» هي الاولى في تاريخ المملكة طفل رضيع ينجو من الموت بعد تحطم طائرة كان فيها وتم انتشاله حيا من بين الانقاض (صور) معاناة اليمني تزداد .. تعرَّف أسعار الصرف اليوم السبت رونالدو يستعيد شبابه والبرتغال تجدد التحليق أوروبيا روسيا تنشر منظومة صواريخ "أفنغارد" تفوق سرعة الصوت بأكثر من 20مرة تحتوي على 50ألف مادة كيميائية..صبغات الشعر تزيد خطر الأصابة بسرطان الثدي أردوغان يقود السيارة التركية الجديدة محتجون يطالبون بإزالة مشروع إماراتي وسط السودان
أكد نجم برشلونة والمنتخب الكرواتي، إيفان راكيتيتش، أنه يخطط للاعتزال دوليا عقب بطولة كأس أمم أوروبا 2020.
وأشار راكيتيتش في تصريحات نشرتها صحيفة "سبورتسك نوفوستي"، إلى أنه رغم قراره الاعتزال صيف 2020، ولكنه يرى مستقبله الكروي مستمرا مع برشلونة.
وردا على سؤاله عما إذا كانت بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 هي آخر بطولة دولية سيشارك بها مع منتخب بلاده، قال راكيتيتش: "دعونا نكون واقعيين، هذا أمر واضح"، حسبما نقلت صحيفة "آس".
ومع ذلك، بيّن راكيتيتش أنه ما زال يحتاج للتحدث مع المدير الفني لمنتخب كرواتيا، زلاتكو داليتش، قبل اتخاذ قرار نهائي في هذا الصدد.
وتابع قائلا: "سنرى ماذا سيحدث وكيف، أولا يجب معرفة ما هي أفكار مدرب المنتخب"، مضيفا أن "الأهم هو مصلحة كرواتيا، الباقي يمكن حله ومناقشته بهدوء".
وفيما يتعلق بمستقبله مع النادي الكتالوني، أوضح راكيتيتش: "أريد البقاء في برشلونة. إنني سعيد هنا للغاية وفخور بوجودي هنا، هدفي هو اللعب واللعب في برشلونة، وبالطبع السعي لحصد مزيد من الألقاب".