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معاناة اليمني تزداد .. تعرَّف أسعار الصرف اليوم السبت

السبت 28 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-خاص
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 يشهد الريال اليمني استقرارا نسبيا في صنعاء بينما يشهد الريال في عدن انهياره اليوم السبت، اليوم السبت كانون الأول 28، 2019، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار صرف الدولار والريال السعودي في عدن:

الدولار الأمريكي: شراء: 604 ريال والبيع: 608 ريال

الريال السعودي:شراء: 159 بيع: 159.5 ريال

أسعار الصرف في صنعاء:

الدولار الأمريكي: شراء: 564 ريال والبيع: 566 ريال

الريال السعودي: شراء: 148 ريال والبيع: 149 ريال

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