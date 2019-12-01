معاناة اليمني تزداد .. تعرَّف أسعار الصرف اليوم السبت

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يشهد الريال اليمني استقرارا نسبيا في صنعاء بينما يشهد الريال في عدن انهياره اليوم السبت، اليوم السبت كانون الأول 28، 2019، والتي جاءت على النحو التالي.
أسعار صرف الدولار والريال السعودي في عدن:
الدولار الأمريكي: شراء: 604 ريال والبيع: 608 ريال
الريال السعودي:شراء: 159 بيع: 159.5 ريال
أسعار الصرف في صنعاء:
الدولار الأمريكي: شراء: 564 ريال والبيع: 566 ريال
الريال السعودي: شراء: 148 ريال والبيع: 149 ريال