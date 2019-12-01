أردوغان يقود السيارة التركية الجديدة

السبت 28 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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قاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، النموذج الأولي للسيارة المحلية (SUV) الذي جرى الكشف عنها، الجمعة. وبعد مراسم التعريف بالسيارة المحلية المقامة في مركز "وداي التكنولوجيا" بولاية قوجة إيلي شمال غربي البلاد، أشرف أردوغان على قيادة السيارة لأول مرة.

ورافق أردوغان خلال قيادة السيارة وزير الصناعة والتكنولوجيا، مصطفى ورانك. وعقب القيادة لفترة وجيزة، ترجل الرئيس التركي من السيارة والتقط مع مسؤولين آخرين صورا. وفي وقت سابق الجمعة، كشفت أنقرة عن نموذجين أوليين للسيارة المحلية، في قوجة إيلي، بحضور الرئيس أردوغان.

وخلال مراسم التعريف بالسيارة، قال أردوغان: "نشهد يومًا تاريخيًا بالنسبة إلى تركيا التي يتحول حلمها إلى حقيقة بعد 60 عامًا". وأشار إلى أن أكثر من 100 مهندس تركي واصلوا ليلهم مع نهارهم لانجاز مشروع السيارة المحلية