التحالف يحيل عملية عسكرية لفريق تقييم الحوادث

السبت 28 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أعلنت قيادة القوات المشتركة في «تحالف دعم الشرعية في اليمن» إحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف لفريق تقييم الحوادث، لاحتمالية وجود خسائر وأضرار جانبية.

وصرح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، بأن القوات المشتركة للتحالف قامت بإحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر باحتمالية خسائر عرضية وأضرار جانبية.

وأوضح المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات ليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر (كانون الأول)، وبناءً على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي وكذلك ما تم إيضاحه من القوات الأرضية التابعة لقوات التحالف أثناء الاشتباك مع قوات معادية متسللة باحتمالية وقوع خسائر عرضية وأضرار جانبية أثناء عملية استهداف (تجمعات لعناصر الميليشيا الحوثية المقاتلة) بمحافظة (صعدة، مديرية منبه)، فقد أحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحادث للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك. وأكد المالكي التزام القيادة المشتركة للتحالف بتطبيق أعلى معايير الاستهداف وكذلك تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية، واتخاذ كافة الإجراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية