تنديدات حكومية بقصف مطاحن البحر الأحمر من قبل الحوثي

السبت 28 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 238

أدانت الحكومة اليمنية الشرعية، واستنكرت بشدة، استهداف ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، لـ«مطاحن البحر الأحمر»، الواقعة ضمن المناطق المحررة في مدينة الحديدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، «سبأ»، عن وزير الإعلام، معمر الارياني، قوله إن «(مطاحن البحر الأحمر) في الحديدة تضم آلاف الأطنان من المواد الغذائية التابعة لـ(برنامج الأغذية العالمي)، منها 51 ألف طن من مادة القمح تمت معالجتها مؤخراً، وتجهيزها للتوزيع على المحتاجين».

وأضاف أن «هذا التصعيد الميداني الذي يأتي في ظل نشر نقاط المراقبة المشتركة في مدينة الحديدة، وبعد أيام من اجتماع لجنة التنسيق المشتركة على ظهر السفينة الأممية، يؤكد تنصُّل الميليشيا الحوثية من كل التزاماتها وتعهداتها، وإصرارها على المضي في خرق وقف إطلاق النار وتقويض جهود تنفيذ (اتفاق السويد)». ودعا الإرياني «المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، ورئيس لجنة إعادة الانتشار وفريق الرقابة الأممي لتحمل مسؤولياتهم واتخاذ موقف واضح من هذه الاعتداءات وخروقات الميليشيا الحوثية المتواصلة لوقف إطلاق النار».

وشدد تأكيده على أن «هذا التصعيد يمثل تهديداً للتهدئة و(اتفاق استوكهولم) بخصوص الأوضاع في مدينة ومحافظة الحديدة». وقصفت ميليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن، أمس (الخميس)، مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة، بالتزامن مع تصعيدها العسكري في مختلف الجبهات الريفية الجنوبية للمحافظة من خلال القصف على مواقع القوات المشتركة من الجيش الوطني والقرى المأهولة بالسكان، وأشدها في مديريتي حيس والتحيتا.

وقال بيان «العمالقة» إن «الميليشيات أطلقت قذيفة مدفعية هاون عيار 120 على (مطاحن البحر الأحمر) بمدينة الحديدة»، موضحاً أن «المطاحن يوجد فيها 51 ألف طن من الدقيق والحبوب التي تمّت تنقيتها مؤخراً، وينوي (برنامج الغذاء العالمي) توزيعها على المناطق المحتاجة».

وأكد «البيان» أن «قصف الميليشيات لـ(مطاحن البحر الأحمر) جاء قبل عملية توزيع الحبوب على المحتاجين، في محاولة منها لتدمير ما تم تجهيزه، وحرمان المواطنين من المساعدات الغذائية، وزيادة معاناتهم اليومية».

وعلى وقع التصعيد العسكري في الحديدة، قالت قوات «ألوية العمالقة» الحكومية المرابطة في جبهة الساحل الغربي، إن «5 مسلحين حوثيين لقوا مصرعهم، وأصيب 34 آخرون، خلال تصدي القوات المشتركة لهجمات شنتها ميليشيات الحوثي على مناطق متفرقة، جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن».

ونقل مركزها الإعلامي، عن مصادر، إفادتها «بوصول جثث خمسة من مسلحي ميليشيات الحوثي و34 جريحاً إصاباتهم متفرقة، إلى مستشفيات صنعاء والحديدة خلال الأربعة الأيام الأخيرة قادمة من مناطق جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي».

وذكرت «العمالقة» أن «القوات المشتركة كانت قد تصدت لهجمات واسعة شنتها الميليشيات الحوثية على مناطق متفرقة، جنوب محافظة الحديدة، وكبّدت الميليشيات خسائر فادحة، حيث أوقعت في صفوف الحوثيين مئات القتلى والجرحى، بالإضافة إلى تدمير عتادهم العسكري، ومنه الأسلحة الثقيلة والمتوسطة»