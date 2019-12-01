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هكذا سيتم التخلص نهائيا من دهون البطن

السبت 28 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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تحدثت طبيبة الغدد الصماء الأمريكية إليزابيث لودن عن طرق لفقدان الوزن حتى مع عملية التمثيل الغذائي البطيئة والتخلص من الدهون في البطن بشكل نهائي.

وفقا لها، سر فقدان الوزن في نظام غذائي تم اختياره بشكل صحيح. يجب أن يدخل الأشخاص الذين يكون معدل الأيض لديهم بطيئًا الأطعمة التي تحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة في نظامهم الغذائي.

على سبيل المثال، يجب أكل الأفوكادو والجوز: يتم امتصاصها ببطء، وسيحتاج الجسم إلى مزيد من الطاقة لهضمها. وبالتالي، فإن الأيض يصبح أسرع، وفقا لموقع "فوكس".

بالإضافة إلى ذلك، من الضروري أن تدرج البروتينات في النظام الغذائي التي تسمح ببناء كتلة العضلات، وكذلك مراقبة نقص السعرات الحرارية، لأن عند نقصها، سيبدأ الجسم في حرق العضلات، بينما تبقى الدهون.

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