هلاك قياديين «حوثيين» في ضربة ناجحة للجيش

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لقي قياديان ميدانيان لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهما، اليوم الجمعة، بنيران قوات الجيش الوطني، في محافظة ضالع، جنوبي البلاد.
واستهدفت قوات الجيش، صباح اليوم، أحد مواقع تمركز المليشيا الحوثية، في منطقة "حبيل العبدي" بجبهة باب غلق، غربي مدينة قعطبة.
وأسفر الاستهداف عن مصرع القياديين في المليشيا الحوثية، المدعو رضوان غلاب، والمدعو محمد الشبيبي حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت.