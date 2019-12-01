الجيش يوجع «الحوثيين» بـ«تعز»

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لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، اليوم الجمعة، بنيران قوات الجيش الوطني، غربي محافظة تعز، جنوبي البلاد.
واستهدفت قوات الجيش، صباح اليوم، تجمعين لعناصر المليشيا الحوثية، في أطراف منطقة البرح، ووادي رسيان وفقاً لموقع الجيش سبتمبر نت.
وأسفر الاستهداف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا المتمردة، وتدمير آليات قتالية تابعة لها.