ملكة جمال المغرب : أوافق أن أكون زوجة ثانية.. وهذه شروطي .. فيديو

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قالت هند سداسي ملكة جمال المغرب أنها لا تمانع أن تكون زوجة ثانية بشرط أن تتوافر فيه بعض المواصفات، موضحة" ما عندي مانع أتزوج من راجل متزوج وأكون الزوجة الثانية الدلوعة".
وأشارت في لقائها ببرنامج" صدي الملعب" إلي أنها كانت تفضل الرجل الأسمر لكنها الآن تفضل الأبيض قائلة: حصل عندي لخبطة، مضيفا أيضا ما يكون بيكذب ،لافتة إلا أنها رفضت الارتباط برجل فقير ومؤكدة أنها لن تتحمل أن تعيش مع رجل وتعب معه في الفقر.