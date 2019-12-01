انتحار فنان شهير داخل شقته.. ويترك رسالة مؤثرة

الجمعة 27 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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شهدت مدينة مومباي الهندية، واقعة مؤسفة يوم أمس ، عندما أقدم الممثل الشهير في بوليود "كوشال البنجابية"، على الانتحار منهيًا حياته بسبب الاكتئاب.

الممثل صاحب الأعوام الـ37 لم يشأ أن يغادر الحياة دون ترك رسالة لابنه، وعُثر على جثته بعد خطه الرسالة مطروحة داخل شقته بالمدينة الهندية الشهيرة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن " البنجابية "، كان يعاني من الإكتئاب.

وكتب في رسالته أنه يكرس نصف تركاته لابنه كيان البالغ من العمر ثلاث سنوات، ونصفها الثاني يمنح لشقيقته ووالديه.

واشتهر الممثل المنتحر بالفوز بالنسخة الهندية من توتال ويوت.

وقالت السلطات الهندية إنها لم تعثر على أي شيء مشبوه في المنزل تفيد بانتحاره، وقد قدمت تقريرًا عن الوفاة العرضية.