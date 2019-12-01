خطيب مسجد الشيخ زايد يعلق على احتفال صلاح مع زوجته بـالكريسماس .. شاهد

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تفاعل خطيب مسجد الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، وسيم يوسف، مع صورة للاعب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، أمام شجرة عيد الميلاد.
وكتب يوسف في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع "تويتر": "حينما ينفتح الإنسان على الشعوب.. يعلم أن الكون يتسع للجميع.. وأن الله هو قِبلة الجميع ولو اختلفت الطرق".
وأرفق يوسف تعليقه، بصورة نشرها صلاح أمس الخميس، أثناء احتفاله مع أسرته، بـ"الكريسماس" والعام الميلادي الجديد، حيث ظهر النجم المصري رفقة زوجته وابنته مكة، بجانب شجرة "الكريسماس" (عيد الميلاد).
ولقيت صورة صلاح تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حظيت بنحو 4 ملايين "إعجاب".