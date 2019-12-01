ملكة جمال المغرب : أوافق أن أكون زوجة ثانية.. وهذه شروطي .. فيديو ترتيبات لانقلاب جديد في ”المهرة“.. مسؤول محلي يحذر ”الشرعية“ ويكشف التفاصيل ويتوعد الامارات انتحار فنان شهير داخل شقته.. ويترك رسالة مؤثرة خطيب مسجد الشيخ زايد يعلق على احتفال صلاح مع زوجته بـالكريسماس .. شاهد شهادة للتاريخ.. اللواء ”أحمد مساعد“ يروي شهادته حول ”مؤامرة الإشتراكي“ عند إعلان الوحدة ودور ”علي محسن“ في إفشال الخطة وكيف انتقم ”الزمرة“ في 94 مسئول سعودي رفيع يكشف في مؤتمر دولي عن المستقبل الهام الذي ينتظر الحوثيين تركيا تكشف عن سيارتها المحلية.. هذه أبرز خصائصها الرئيس هادي يعزي قيادي جنوبي كبير مقترح إماراتي ببناء جدار عازل يفصل جنوب اليمن عن شماله و”عيدروس الزبيدي“ يؤكد: ”لا نستطيع الانفصال في ظل وجود حزب الإصلاح“ الأخطاء الرئيسية في علاج نزلات البرد
قال عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، إن مستقبل اليمن سيشمل كل اليمنيين ومن بينهم الحوثيون، مؤكدا على الخطر الذي تشكله إيران في المنطقة.
جاء ذلك في كلمة للجبير بمؤتمر روما، حيث قال: "اليمن ذو أهمية خاصة بالنسبة لنا وتدخل إيران بشؤونه مدمر.. هناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية في اليمن"، لافتا على أن "الحل الوحيد في اليمن سياسي والحوثيون هم من بدأ الحرب وليس نحن".
وأضاف الجبير وفقًا لما نقلته الخارجية السعودية: "لابد أن نكون صارمين مع إيران.. إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها.. لا بد من القضاء على أدوات إيران التي تهدد بها المنطقة والعالم"، مؤكدا أنه "لا بد من القضاء على أدوات إيران التي تهدد بها المنطقة والعالم".
وعن الأزمة الخليجية، لفت الجبير إلى توجيه بلاده دعوة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد لحضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي المزمع عقدها الأسبوع المقبل في العاصمة السعودية، الرياض، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "تغير الموقف مع قطر مرهون بخطوات منها".