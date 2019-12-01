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الرئيس هادي يعزي قيادي جنوبي كبير

الجمعة 27 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب
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بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى نائب رئيس الائتلاف الوطني الجنوبي علي المسلماني بوفاة والده عبدالباقي المسلماني.

واشاد رئيس الجمهورية في البرقية بمناقب الفقيد الوطنية وأدواره الإيجابية في خدمة الوطن واسهاماته الاجتماعية في اصلاح ذات البين.

وعبر الرئيس عن احر التعازي واصدق المواساة بهذا المصاب الاليم..سائلاً المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

 
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