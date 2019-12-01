مقترح إماراتي ببناء جدار عازل يفصل جنوب اليمن عن شماله و”عيدروس الزبيدي“ يؤكد: ”لا نستطيع الانفصال في ظل وجود حزب الإصلاح“

الجمعة 27 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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قالت الكاتبة الصحفية المقربة من حكام الإمارات "نورا المطيري"، الجمعة 27 ديسمبر/كانون الأول، انها اقترحت على رئيس ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن المدعوم من أبوظبي "عيدروس الزبيدي"، بناء جدار عازل بين شمال البلاد وجنوبها.

وفي تغريدة لها عبر حسابها بموقع "تويتر" رصدها ”مأرب برس“، الجمعة، قالت "نورا": "قلت للقائد عيدروس الزبيدي: لماذا لا تقدم فكرة بناء جدار عازل بين الشمال والجنوب، كما فعل (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب؟".

وأشارت إلى أن "الزبيدي"، برغم من مواقفه المتشددة المعروفة لأجل الانفصال، رد عليها بالقول: "نحتاج إلى جسور للتفاهم لا إلى جدران عازلة".

ولم تذكر "نورا"، توقيت اقتراحها على "الزبيدي"، بيد أنها التقته خلال زيارته للسعودية والإمارات الشهر الماضي، وسردت في مقالات بصحيفتي "عكاظ" السعودية و"البيان" الإماراتية، ما جرى في اللقائين.

ومن أبرز ما ذكرته من تفاصيل تلك اللقاءات، هو رده على سؤالها حول مصير ومستقبل ”دولة الجنوب العربي“، التي يسعى لها، حيث ”استعادة دولتنا هدف استراتيجي، لكننا ندرك حجم التعقيدات والتحديات التي سنواجهها من الإخوان، ـ في اشارة الى حزب الاصلاح ـ وسنحققه بطرق قانونية، بعد عودة الأمن والاستقرار لليمن“.

وعرفت "نورا" بآرائها المستفزة لليمنيين، عبر الدفاع عن ممارسات الإمارات ودعم الانفصال، على نحوٍ جعلها أكثر تحمساً لتقسيم اليمن من الانفصاليين اليمنيين أنفسهم، وفق ما علق عليها ناشطون.