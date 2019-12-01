عاجل : وزارة النفط اليمنية تكشف عن حجم صادرتها النفطية يوميا من النفط وعن الشركات الدولية التي تمارس أعملها في قطاعات النفط

الجمعة 27 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-وكالة سبا

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كشف التقرير السنوي لإنجاز خطة وزارة النفط للعام 2019م، عن عودة أعمال الوزارة والشركات النفطية من خلال استئناف إنتاج النفط من قطاع S2 بمحافظة شبوة بواقع 16 ألف برميل يومياً عام 2018م، واستئناف إنتاج النفط من قطاع مالك 9 عام 2019م.

واستعرض التقرير السنوي لإنجاز خطة وزارة النفط للعام 2019م، الأعمال والمشاريع المنجزة في قطاع النفط والمعادن خلال الثلاثة الأعوام الماضية، ابتداءاً بعودة الإنتاج حتى تنفيذ خط الأنبوب الرابط بين القطاعين 5 و 4 في محافظة شبوة.

ولفت التقرير، إلى أنه تم خلال العام 2019م استئناف إنتاج النفط في محافظة مأرب قطاع (18) عبر المشغل الوطني شركة صافر لاستكشاف وإنتاج النفط، وبلغ إنتاج صافر ٢٠ ألف برميل يومياً، يكرر منها ٨ إلى ١٠ ألف برميل محلياً، فيما يتم تصدير المتبقي، وكذا تضمنت الإنجازات استئناف الإنتاج من حقول المسيلة في 2019 عبر المشغل الوطني شركة بترو مسيلة لإنتاج واستكشاف النفط، بحوالي 33 ألف برميل يومياً.

كما كشف التقرير السنوي عن عودة أعمال شركة Omv النمساوية، وشركة كالفالي القبرصية، إضافة إلى وجود جهود حثيثة ومتواصلة لاستئناف إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال.. لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد استراتيجية جديدة لقطاع البترول تشمل الهيكلة وإصدار قانون خاص باتفاقيات البترول.

وأكدت وزارة النفط، وجود مشاريع هامة وإستراتيجية جديدة لتفعيل قطاع النفط، تشمل مشروع خط أنبوب نقل النفط الخام بطول 82 كيلو متر، لربط قطاع 5 جنة بقطاع 4 غرب عياد لتصدير النفط الخام للقطاعات الإنتاجية 5 و 18 و S1 عبر ميناء النشيمة البترولي، وذلك للمساهمة بتصدير 25 ألف برميل يومياً من قطاع 5 - جنة هنت وتسهيل تصدير نفط مأرب قطاع 18 بمعدل 20 ألف برميل يومياً وتسهيل تصدير النفط الخام من قطاع S1 بحوالي 12 ألف برميل يومياً، وكذا إعادة تشغيل المنشآت الإنتاجية وإعادة إنتاج النفط الخام من جميع الحقول الإنتاجية في محافظتي شبوة ومأرب بأقل كلفة.

ويكتسب المشروع أهمية كبيرة كونه سينقل 57 ألف برميل نفط يومياً قابلة للزيادة، وسيوفر دخل يومي للدولة يصل إلى حوالي 3.6 مليون دولار يومياً، وسينعش إنتاج الحقول والصناعات النفطية، وسيسهم في عودة الشركات الأجنبية المشغلة للإنتاج ويفتح المجال لاستثمارات جديدة ويساعد بعودة عمل مشروع الغاز الطبيعي.

وقال التقرير، إن النجاحات تتضمن أيضاً مشروع إعادة تأهيل ميناء النشيمة البترولي ابتداءاً من مطلع العام 2018م ليصبح منفذاً بحرياً مهماً لصادرات النفط الخام، ويتم عبره تصدير 600 ألف برميل كل 40 يوماً، ويعد هذا المشروع أحد البدائل التي اتخذتها الوزارة لعودة إنتاج وتصدير النفط الخام بعد توقف أنبوب التصدير صافر - رأس عيسى، وذلك بعد أن أصبح من الصعب استخدامه لهذا الغرض بسبب قيام الميليشيات الحوثية بتفريغ الأنبوب من النفط وجعلته عرضة للصدى والاندثار.