صقيع يضرب 4 محافظات يمنية والأرصاد ينبه لما سيحدث خلال 24 ساعة قادمة

الجمعة 27 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد المركز اليمني للأرصاد استمرار الأجواء البادرة على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وتوقع المركز في نشرته الجوية اليوم الجمعة ، أن يستمر الطقس بارداً إلى شديد البرودة على أجزاء واسعة من المرتفعات الجبلية وبارداً نسبياً على الصحاري والهضاب الداخلية مع احتمال تكًون الصقيع على أجزاء من محافظات " ذمار، البيضاء، عمران وصنعاء"، أثناء الليل والصباح الباكر.

ونبه المواطنين في المحافظات الآنفة الذكر، خاصة كبار السن والأطفال والعاملين أثناء الفترات الليلية من الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر، وكذا المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة من احتمالية تشكل الصقيع.