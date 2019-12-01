الماجستير للباحثين محمد باسردة و سعيد بارحمة عاجل : هجوم جوي حوثي على السعودية هو الأول منذ سبتمبر 33 دولة ووجهة تسمح لـ حامل الجواز اليمني دخولها بدون تأشيرة مسبقة مدمرة وطائرات وسفينة حربية .. اليابان توافق رسميا على ارسال قوة عسكرية الى خليجي عدن وعمان ووثيقة تكشف التفاصيل والمهمة أمير قطر يصدر قرارا جديدا.. ومسئول سعودي رفيع يشد به سلطات «مأرب» تُفاجئ «الحوثي» بحزمة من الإجراءات الرادعة لمنع استغلال الأخير لقطاع الصرافة ميسي يكشف سر ركلاته الحرة المباشرة غزوة البالطوهات..«الحوثيون» الوجه الأخر لـ«طالبان»في «اليمـن» دولة خليجية تتحرك لمواجهة «الخطر»... بعد واقعة مفاجئة فوق قصر الأمير توجيهات جديدة من «معين عبد الملك»تخص «عدن»
حصل الباحث محمد عبدالله باسردة على درجة الماجستير من كلية العلوم الادارية بجامعة عدن ، وذلك عن رسالته العلمية الموسومة ب(بمدى مساهمة المراجع الخارجي في الحد من مخاطر المراجعة على القوائم المالية ) دراسة ميدانية .
ورأس لجنة المناقشة الدكتور محمد الطالبي جامعة عدن وعضوية كل الدكتور حسين قاسم ديان من جامعة عدن والدكتور خالد عبدالرحمن من جامعة تعز.
على صعيد متصل حصل الباحث سعيد صالح بارحمة من كلية العلوم الادارية على درجة الماجستير عن رسالته العلمية الموسومة ب( اثر آليات حوكمة الشركات في تضييق فجوة التوقعات في مهنة المراجعة ) وهي دراسة ميدانية لاراء عينة من المراجعين الخارجين في اليمن ).
رأس لجنة المناقشة الدكتور فائز بامزامحم من جامعة حضرموت وعضوية الدكتور عشال الهيثمي من جامعة عدن والدكتور حسين قاسم ديان من جامعة عدن.