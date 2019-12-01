الماجستير للباحثين محمد باسردة و سعيد بارحمة

الجمعة 27 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مارب

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حصل الباحث محمد عبدالله باسردة على درجة الماجستير من كلية العلوم الادارية بجامعة عدن ، وذلك عن رسالته العلمية الموسومة ب(بمدى مساهمة المراجع الخارجي في الحد من مخاطر المراجعة على القوائم المالية ) دراسة ميدانية .

ورأس لجنة المناقشة الدكتور محمد الطالبي جامعة عدن وعضوية كل الدكتور حسين قاسم ديان من جامعة عدن والدكتور خالد عبدالرحمن من جامعة تعز.

على صعيد متصل حصل الباحث سعيد صالح بارحمة من كلية العلوم الادارية على درجة الماجستير عن رسالته العلمية الموسومة ب( اثر آليات حوكمة الشركات في تضييق فجوة التوقعات في مهنة المراجعة ) وهي دراسة ميدانية لاراء عينة من المراجعين الخارجين في اليمن ).

رأس لجنة المناقشة الدكتور فائز بامزامحم من جامعة حضرموت وعضوية الدكتور عشال الهيثمي من جامعة عدن والدكتور حسين قاسم ديان من جامعة عدن.