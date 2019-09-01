عاجل : هجوم جوي حوثي على السعودية هو الأول منذ سبتمبر

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أعلن الانقلابيون الحوثيون في اليمن، الجمعة، قصف معسكر جنوبي السعودية بصاروخ باليستي، للمرة الأولى منذ إعلان الجماعة هدنة من جانب واحد في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقال متحدث جماعة الحوثي محمد عبد السلام، نقلا عن الناطق باسم مليشياتهاا، إنه تم "إطلاق صاروخ باليستي نوع بدر P1، على معسكر قيادة اللواء 19 حرس حدود، في بئر عسكر بمدينة نجران".
وزعم عبد السلام، في تغريدة على تويتر، أن الاستهداف أدى إلى سقوط "عشرات من الجيش السعودي بين قتيل ومصاب، بينهم ضباط".
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار الرد المشروع على هجمات "النظام السعودي"حد تعبيره.
وأواخر سبتمبر الماضي، أعلن الحوثيون هدنة من طرف واحد، حيث تم وقف استهداف الأراضي السعودية بالطيران المسير والصواريخ.
ولم يصدر عن الجانب السعودي او التحالف العربي اي تعليق حتى عصر اليوم الجمعة .