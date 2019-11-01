33 دولة ووجهة تسمح لـ حامل الجواز اليمني دخولها بدون تأشيرة مسبقة

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أصدر مؤشر هينلي باسبورت ترتيبه لجميع جوازات السفر في العالم من حيث عدد الوجهات والدول التي لا تتطلب تأشيرة دخول مسبقة ، لعام 2019.
وبحسب المؤشر فقد احتلت اليابان وسنغافورة المرتبة الأولى حيث يستطيع حامل الجواز الياباني أو السنغافوري دخول 190 وجهة دون تأشيرة دخول مسبقة، وتلتهما كوريا الجنوبية وألمانيا وفنلندا في المرتبة الثانية.
وتأتي أفغانستان في آخر مرتبة من الترتيب العالمي حيث يستطيع حامل الجواز الأفغاني دخول 25 وجهة فقط بدون تأشيرة دخول مسبقة.
وبالنسبة للدول العربية فقد احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربيا أي المرتبة 15 على الترتيب العالمي حيث يستطيع حامل الجواز الإماراتي دخول 172 وجهة دون تأشيرة مسبقة.
بينما احتلت اليمن المرتبة 103 على مستوى العالم ويدخل حامل الجواز اليمني 33 وجهة دون تأشيرة مسبقة. وهنا ترتيب الدول العربية وعدد الوجهات التي يستطيع حامل كل جواز عربي دخولها دون تأشيرة مسبقة:
الامارات ، المرتبة 15 ويدخل حامل الجواز 172 وجهة
الكويت، المرتبة/56 ويدخل حامل الجواز 93وجهة
دولة قطر، المرتبة 57 ويدخل حامل الجواز 92وجهة
البحرين، المرتبة63 ويدخل حامل الجواز 81وجهة
سلطنة عمان المرتبة64 ويدخل حامل الجواز 79وجهة
المملكة العربية السعودية المرتبة 69 ويدخل حامل الجواز 74وجهة
تونس المرتبة 75 ويدخل حامل الجواز 68وجهة
المغرب المرتبة80ويدخل حامل الجواز 62وجهة
موريتانيا المرتبة83 ويدخل حامل الجواز 58وجهة
جزر القمر المرتبة88 ويدخل حامل الجواز 53وجهة
الجزائر المرتبة91ويدخل حامل الجواز 50وجهة
الأردن المرتبة92 ويدخل حامل الجواز 49وجهة
مصر المرتبة 92 ويدخل حامل الجواز 49وجهة
جيبوتي المرتبة95ويدخل حامل الجواز 46وجهة
جنوب السودان المرتبة97 ويدخل حامل الجواز 42وجهة
لبنان المرتبة100ويدخل حامل الجواز 39وجهة
ليبيا المرتبة102ويدخل حامل الجواز 37وجهة
فلسطين المرتبة102 ويدخل حامل الجواز 37وجهة
السودان المرتبة102 ويدخل حامل الجواز 37وجهة
اليمن المرتبة103 ويدخل حامل الجواز 33وجهة
الصومال المرتبة104 ويدخل حامل الجواز 31وجهة
سوريا المرتبة 105ويدخل حامل الجواز 29وجهة
العراق المرتبة 106 ويدخل حامل الجواز 27وجهة.