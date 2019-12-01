سلطات «مأرب» تُفاجئ «الحوثي» بحزمة من الإجراءات الرادعة لمنع استغلال الأخير لقطاع الصرافة

الجمعة 27 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - مأرب

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اقر اجتماع موسع ضم قيادة فرع البنك المركزي اليمني بمأرب ومؤسسات وشركات الصرافة وفروع البنوك العاملة في المحافظة برئاسة مدير عام البنك جمال الكامل، اليوم الخميس عددا من الإجراءات لمواجهة التحديات والاشكاليات التي تواجهها السوق المالية بالمحافظة ومنها سد الفجوة بين الحوالات المالية الصادرة للمحافظة والواردة اليها، وعمليات الابتزاز التي يتعرض لها الصرافون في المحافظة من شركات الصرافة في المحافظات الواقعة تحت مليشيا الحوثي الانقلابية .

وتضمنت الإجراءات تشكيل لجنة مشتركة من الصرافين وفرع البنك المركزي تتولى عمل الالية المناسبة لمنع استغلال مليشيا الحوثي الانقلابية لقطاع الصرافة بمأرب، والتنسيق بشأنها مع المركز الرئيسي بالبنك والجهات الحكومية ذات العلاقة..

كما أقر الإجتماع حصر الحوالات الصادرة والواردة من والى المحافظة عبر الشبكات المصرفية المتواجدة فروعها في المحافظة وعدم التعامل مع الشركات التي ليس لها فروع، الى جانب عدم ارسال او استقبال أي حوالات داخلية بين المحافظة والمحافظات الأخرى الا بالعملة الوطنية من اجل تعزيز قيمة العملة والتداول بها ومواجهة المضاربة بالعملات الأجنبية ما يؤدي الى رفع سعر الصرف وتدهور سعر العملة الوطنية.

وأيد المجتمعون إجراءات فرع البنك المركزي بمنع خروج أي سيولة نقدية من المحافظة الا بأشراف وتصريح من البنك المركزي والتنسيق مع الأجهزة الأمنية ونقاط التفتيش التابعة لها وحجز أي مبالغ مالية يجدونها خارجة من المحافظة دون تصريح رسمي، كون ذلك يمثل استنزافا للسيولة النقدية في المحافظة.

كما اكد الاجتماع على التزام شركات ومؤسسات الصرافة بالنشرات الصادرة من البنك المركزي اليمني بعدن، والتي تحدد فيها سعر الصرف للعملة المحلية مقابل العملات الصعبة لمنع خلق سوق سوداء للصرف والمضاربة بالعملة.