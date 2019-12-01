ميسي يكشف سر ركلاته الحرة المباشرة

الجمعة 27 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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صرح نجم المنتخب الأرجنتيني، قائد فريق برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، بأنه لا يركز على تسجيل الأهداف وإنما على طريقة لعبه، وتحدث عن أسرار نجاحه بتسجيل الأهداف من الركلات الحرة.

تحدث النجم الأرجنتيني عن بداية مسيرته في النادي الإسباني قائلا "أتذكر مرات كثيرة عندما أخبرني إيتو بأن اليوم الذي سأبدأ بهز الشباك فلن أتوقف بعدها، وبالفعل سجلت وبدأت الكرات تسكن الشباك، لأنني قبل ذلك كنت أحصل على كثير من الفرص وكنت أهدرها".

وعبر ميسي عن سعادته كونه أصبح هدافا للدوري الإسباني قائلا "أمر رائع أن أصبح هداف الليجا لما تعنيه الكرة الإسبانية لي، وأعتقد أنها ستكون واحدة من ذكرياتي التي أحملها دائما"، بحسب مانقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

وحول طريقة تسجيله الأهداف من الركلات الحرة والسر وراء ذلك، أجاب ميسي "في الفترة الأخيرة بدأت أشاهد مرة أخرى وأراقب تحركات حراس المرمى، وكيف يتصرفون، وفي الحقيقة حاليا أقوم بدراسة الأمر أكثر قليلا، وهي تعتمد على الدراسة والتدريب ودائما أعمل على تحسين التسديد عن طريق التدريبات".