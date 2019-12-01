توجيهات جديدة من «معين عبد الملك»تخص «عدن»

الخميس 26 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وجه رئيس الوزراء معين عبد الملك، برفع وتيرة العمل في انجاز تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع محطة كهرباء عدن الجديدة بطاقة 264 ميجاوات والتسريع بإدخالها في الخدمة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة والتقليل من ساعات انقطاع التيار الكهربائي.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا مشتركا لقيادة وزارة الكهرباء والطاقة وشركة بترومسيلة لاستكشاف وانتاج النفط المشرفة على تنفيذ مشروع محطة كهرباء عدن، وفقا لوكالة "سبأ" الحكومية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول مستوى الإنجاز والتقدم في تنفيذ هذا المشروع الحيوي والمحطات التحويلية وشبكات وخطوط نقل الطاقة والتوزيع, وتوريد المعدات والتجهيزات الفنية اللازمة.

واستعرض الاجتماع الإجراءات والتدابير الحكومية لرفع القدرات التوليدية لمحطات الكهرباء وتحسين إدارة الكلفة الإقتصادية في مجال الطاقة الكهربائية وتقليل الإعتماد على مادة الديزل.

كما ناقش الاجتماع نشاط شركة بترومسيلة النفطية في مجالات إنشاء محطات توليد الكهرباء وسير العمليات الإنتاجية وتطوير حقول النفط والغاز وإعادة بناء البنية التحتية لقطاع النفط والطاقة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس هادي حريصة على تطوير قطاع الكهرباء وتوليد الطاقة والانتقال من الإعتماد على الوقود عالي الكلفة إلى بدائل أخرى أقل كلفة, بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين وعملية التنمية.

وشدد رئيس الوزراء، على المضي قدما في عملية الإصلاحات الخاصة في إجراءات شراء الوقود لمنظومة الكهرباء وتعزيز آليات الرقابة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ضمن الجهود الحكومية لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.