الحوثيون يقصفون مطاحن البحر الأحمر في ”الحديدة“ ويدمرون 51 ألف طن من الدقيق بيان هام من قيادة قوات التحالف العربي في اليمن السعودية تعتقل أعداد مفجعة من المتحرشين والمتحرشات .. عري واثارة تصعيد ضد الحكومة ”الشرعية“ في ”عدن“.. إغلاق مداخل البنك المركزي وقصر المعاشيق وتهديد بالتصعيد (صور) وسيم يوسف يثير غضبا في العالم الإسلامي لموقف صادم صدر منه اخطر اتفاقية أمنية بين تركيا ولبيبا تدخل حيز التنفيذ موسم العطاء.. مغنّي راب أمريكي يلقي أموالا في الهواء لفقراء .. فيديو طائرة سعودية تغادر مطار صنعاء الدولي بعد ساعات من هبوطها.. ومصادر تكشف تفاصيل ”صفقة غير معلنة“ بين السعودية والحوثيين منظمة التعاون الإسلامي تخرج عن صمتها وتعلن موقفها من أحكام القضاء بحق قتلة جمال خاشقجي لأول مرة.. الكشف عن سجن إماراتي عائم في البحر
اتهمت القوات المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الخميس 26 ديسمبر/كانون الأول، مليشيا الحوثي، بقصف مطاحن تحوي كميات كبيرة من القمح التابع لبرنامج "الغذاء العالمي" في محافظة الحديدة (غربي اليمن).
وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة أن: "الحوثيين قصفوا ظهر اليوم، مطاحن البحر الأحمر شرق مدينة الحديدة، بقذيفة هاون عيار 120 ملم".
وأضاف أن: "القصف على المطاحن التي تحوي 51 ألف طن من الدقيق والحبوب تمت تنقيتها مؤخراً، جاء قبل عملية توزيعها على المحتاجين".
واعتبرت قوات العمالقة، الاستهداف: "محاولة لتدمير ما تم تجهيزه وحرمان المواطنين من المساعدات الغذائية وزيادة معاناتهم اليومية".
وسبق أن تعرضت المطاحن إلى قصف متكرر بقذائف هاون، آخر تلك الاستهدافات في 22 أغسطس/ آب الماضي، والذي أسفر عن اشتعال النيران في أحد مباني المطاحن وإلحاق أضرار كبيرة، سبقه استهداف مماثل في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أدى إلى تدمير صومعتين واحتراق ما تحويانهما من قمح.