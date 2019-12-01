بيان هام من قيادة قوات التحالف العربي في اليمن السعودية تعتقل أعداد مفجعة من المتحرشين والمتحرشات .. عري واثارة تصعيد ضد الحكومة ”الشرعية“ في ”عدن“.. إغلاق مداخل البنك المركزي وقصر المعاشيق وتهديد بالتصعيد (صور) وسيم يوسف يثير غضبا في العالم الإسلامي لموقف صادم صدر منه اخطر اتفاقية أمنية بين تركيا ولبيبا تدخل حيز التنفيذ موسم العطاء.. مغنّي راب أمريكي يلقي أموالا في الهواء لفقراء .. فيديو طائرة سعودية تغادر مطار صنعاء الدولي بعد ساعات من هبوطها.. ومصادر تكشف تفاصيل ”صفقة غير معلنة“ بين السعودية والحوثيين منظمة التعاون الإسلامي تخرج عن صمتها وتعلن موقفها من أحكام القضاء بحق قتلة جمال خاشقجي لأول مرة.. الكشف عن سجن إماراتي عائم في البحر ليفربول في اختبار صعب الليلة قبيل قمتين ناريتين
أعلنت الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي عن تصعيد احتجاجاتها ضد الحكومة الشرعية داخل العاصمة عدن، حتى تتم الاستجابة لمطالب العسكريين الجنوبيين.
ويواصل عسكريون متقاعدون اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي أمام بوابة قصر المعاشيق الرئاسي البنك المركزي اليمني من الاتجاهات الأربعة، للمطالبة بصرف مرتباتهم المتأخرة منذ 4 أشهر.
ونصب المعتصمون من الضباط والجنود المتقاعدين التابعين لوزارتي الدفاع والداخلية خياما أمام بوابة البنك المركزي اليمني ورفعوا لافتات تطالب بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وأغلق المحتجون العسكريون المداخل المؤدية إلى مبنى البنك المركزي اليمني ومنعوا الدخول والخروج أثناء ساعات الدوام.
كما تجمع عسكريون محتجون آخرون بالقرب من البوابة الخارجية للقصر الرئاسي في معاشيق ورفضوا المغادرة حتى تتدخل الحكومة بشكل عاجل لصرف مستحقاتهم.
وقال العميد صالح محسن القاضي، نائب رئيس الهيئة العسكرية العليا، في تصريح صحفي: "سنستمر في التخييم والإقامة في محيط البنك المركزي وأمام قصر معاشق".
وكشف العميد القاضي عن خطة تصعيدية يجرى تدارسها في هذه الأثناء لتوسيع نطاق الاحتجاجات داخل العاصمة عدن، سيعلن عنها لاحقاً.