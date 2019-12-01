تصعيد ضد الحكومة ”الشرعية“ في ”عدن“.. إغلاق مداخل البنك المركزي وقصر المعاشيق وتهديد بالتصعيد (صور)

الخميس 26 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي عن تصعيد احتجاجاتها ضد الحكومة الشرعية داخل العاصمة عدن، حتى تتم الاستجابة لمطالب العسكريين الجنوبيين.

ويواصل عسكريون متقاعدون اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي أمام بوابة قصر المعاشيق الرئاسي البنك المركزي اليمني من الاتجاهات الأربعة، للمطالبة بصرف مرتباتهم المتأخرة منذ 4 أشهر.

ونصب المعتصمون من الضباط والجنود المتقاعدين التابعين لوزارتي الدفاع والداخلية خياما أمام بوابة البنك المركزي اليمني ورفعوا لافتات تطالب بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وأغلق المحتجون العسكريون المداخل المؤدية إلى مبنى البنك المركزي اليمني ومنعوا الدخول والخروج أثناء ساعات الدوام.

كما تجمع عسكريون محتجون آخرون بالقرب من البوابة الخارجية للقصر الرئاسي في معاشيق ورفضوا المغادرة حتى تتدخل الحكومة بشكل عاجل لصرف مستحقاتهم.

وقال العميد صالح محسن القاضي، نائب رئيس الهيئة العسكرية العليا، في تصريح صحفي: "سنستمر في التخييم والإقامة في محيط البنك المركزي وأمام قصر معاشق".

وكشف العميد القاضي عن خطة تصعيدية يجرى تدارسها في هذه الأثناء لتوسيع نطاق الاحتجاجات داخل العاصمة عدن، سيعلن عنها لاحقاً.