موسم العطاء.. مغنّي راب أمريكي يلقي أموالا في الهواء لفقراء .. فيديو

الخميس 26 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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علق "بلوفيس" على الفيديو بالقول: "موسم العطاء"، في إشارة إلى أعياد الميلاد- تويتر

أظهر مقطع فيديو متداول إلقاء مغنّي "راب" أمريكي شهير أموالا بالهواء، في أحد الأحياء الفقيرة، بولاية كاليفورنيا.

ونشر المغني الشهير "بلوفيس" المقطع عبر حسابه على تويتر، ويظهر فيه يقف على أعلى سيارته، وينثر الأموال في الهواء، بينما يتدافع العشرات لالتقاطها.

وعلق "بلوفيس" على الفيديو بالقول: "موسم العطاء"، في إشارة إلى أعياد الميلاد.