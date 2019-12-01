طائرة سعودية تغادر مطار صنعاء الدولي بعد ساعات من هبوطها.. ومصادر تكشف تفاصيل ”صفقة غير معلنة“ بين السعودية والحوثيين

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كشفت مصادر ملاحية، اليوم الخميس 26 ديسمبر/كانون الأول، عن مغادرة طائرة سعودية بعد ساعات من هبوطها في مطار صنعاء الدولي، الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.
وقالت المصادر ان الطائرة السعودية أقلت سبعة أسرى سعوديين أسرتهم مليشيا الحوثي في معارك دارت في جبهات الحدود قبل نحو ٣ أشهر.
تقارير إعلامية، قالت إنه تم الإفراج عن الأسرى السعوديين، اليوم، بناء على عرض حوثي لاطلاقهم مقابل فدية مالية ضخمة تزيد عن 25 مليون ريال سعودي، بواقع 3 - 5 مليون ريال سعودي مقابل كل أسير.
وأشار المصدر الى ان رغبة الحوثي في اتمام الصفقة كانت واضحة و"يمكن اعتباره مؤشرا على ميول الجماعة لزيادة التقارب مع المملكة"، بحسب ”المصدر اونلاين“.