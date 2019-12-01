منظمة التعاون الإسلامي تخرج عن صمتها وتعلن موقفها من أحكام القضاء بحق قتلة جمال خاشقجي

الخميس 26 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أشادت منظمة "التعاون الإسلامي" بالقضاء السعودي، مشيرة إلى أنها ترفض التدخل في شؤون الدول الأعضاء، وذلك في تعليقها على قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، أن الأحكام الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الجزائية بالمملكة العربية السعودية بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، صدرت وفقا للإجراءات القضائية السعودية، ويجب احترامها، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وطالبت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى قول الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين: "إن التزام المملكة بتحقيق العدالة كان واضحا من خلال إشراك أصحاب الحق الشرعي وهم أبناء الضحية".

وتابعت: "الشفافية تجلت في حضور مندوبين من الدول دائمة العضوية الجلسات القضائية، إضافة إلى مندوب من الجمهورية التركية"، مضيفا: "هذا يؤكد نزاهة القضاء السعودي الذي نظر في القضية وفقا لما توفر من أدلة وقرائن وليس وفقا لما يتردد من مزاعم سياسية لا يعتد بها عند التقاضي".

وأكدت المنظمة على مبادئها الثابتة التي تؤكد ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، وذلك بحسب البند الثالث في المادة الأولى لميثاق المنظمة.