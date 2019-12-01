لأول مرة.. الكشف عن سجن إماراتي عائم في البحر

الخميس 26 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال وزير الثروة السمكية في حكومة الانقلاب الحوثية، محمد الزبيري، الخميس 26 ديسمبر/كانون الأول، إن "سفينة إماراتية تستخدم كسجن عائم في البحر لاحتجاز الصيادين".

وقال الزبيري“ في تصريح نقلته قناة ”المسيرة“ الناطقة باسم الحوثيين، أنهم قدموا "أكثر من شكوى للمنظمات الدولية".

وأضاف: "شكلنا لجنة مشتركة من وزارتي الخارجية والثروة السمكية وخفر السواحل لمتابعة ملف احتجاز الصيادين".