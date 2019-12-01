الإمارات تنفق نحو 8 مليارات دولار على 42 دولة

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أعلنت دولة الإمارات أن قيمة مساعداتها الخارجية تجاوزت 28.5 مليار درهم (7.79 مليار دولار أمريكي) في عام 2018، استهدفت 42 بلدا حول العالم.
وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في تقريرها السنوي الذي أصدرته اليوم الخميس، حجم المساعدات الخارجية للبلاد، في إطار التزامها بالمعايير الدولية المتعلقة بالإعلان عن بيانات المساعدات الخارجية للدول المانحة، بحسب وكالة "وام".
ويعكس التقرير نجاح الإمارات للعام السادس على التوالي في تجاوز قيمة مساعداتها ما نسبته 0.7 في المائة من إجمالي الناتج القومي، وهي النسبة التي أقرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبلغت نسبة المساعدات الإماراتية من إجمالي الناتج القومي الإجمالي نحو 0.93 في المائة، وهذا يجعل الإمارات من بين أكبر المانحين في العالم.
يذكر أن أبو ظبي واصلت في عام 2018 دعمها لأهداف التنمية المستدامة الـ17، حيث تم صرف أكثر من 50 في المائة من إجمالي المساعدات والبالغة 28.26 مليار درهم (7.79 مليار دولار أمريكي) لدعم مبادرات السلام والعدالة والنمو الاقتصادي والقضاء على الفقر.
فيما بلغت قيمة الالتزامات التي تعهدت بها الإمارات في العام الماضي 10.33 مليار درهم (2.81 مليار دولار أمريكي)، لدعم التنمية والمساعدات الإنسانية في العديد من البلدان، بما فيها 14 بلدا من البلدان الأقل نموا.
وتشمل برامج المساعدات الخارجية، الرعاية الصحية الطارئة، وتوفير وسائل النقل، والمساعدات في دعم التعليم، وتوليد الطاقة، والمساعدات الطبية، والمعونات الغذائية، فضلا عن جوانب أخرى.