ملياردير مصري يعلق على الترفيه في السعودية

الخميس 26 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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رفض رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، ما وجهه بعض المغردين في "تويتر" من انتقادات لإقامة فعاليات ترفيهية في السعودية وتأثيرها السلبي المزعوم على هوية المملكة.

وكانت إحدى المغردات على حسابها في "تويتر" قد أعربت عن قلقها إزاء التغيرات الشاملة التي شهدتها السعودية في السنوات الأخيرة على مستوى الأنشطة الترفيهية، وذلك لكون المملكة دولة مضيفة للحرمين الشريفين والمسجد النبوي، مشددة على أن هذا "موضوع حساس يحتاج إلى شخصيات مثقفة وفاهمة".

وأعرب الملياردير المصري، في معرض تعليقه على هذه التغريدة، مساء أمس الأربعاء، على حسابه في "تويتر"، عن رفضه لهذا الكلام الذي وصفه بـ"الفارغ"، مشيرا إلى أن لدى السعودية، مثل أي دولة أخرى، الحق في أن "تفرح وتغنى وتستمتع".

وتابع مخاطبا المغردة: "ولو أن المثقفين زيك ده رأيهم، يبقى على الأرض السلام".