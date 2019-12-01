السعودية وقطر تطمئنان على صحة سلطان عمان على خلفية شائعات مقلقة

الخميس 26 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مارب

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أجرى وزيرا خارجية السعودية وقطر، فيصل بن فرحان، ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اتصالين مع نظيرهما العماني، يوسف بن علوي، للاطمئنان على صحة السلطان قابوس وسط شائعات عن تدهور وضعه.

وأكدت الخارجية العمانية على حسابها الرسمي في "تويتر" مساء أمس الأربعاء أن الوزيرين الخليجيين نقلا في الاتصالين المنفصلين "التحيات والتمنيات" إلى السلطان قابوس من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني.

ويأتي الاتصالان على خلفية تداول شائعات في مواقع التواصل الاجتماعي عن تدهور صحة السلطان قابوس البالغ من العمر 79 عاما، وذلك بعد زيارته إلى بلجيكا لدواع طبية في وقت سابق من الشهر الجاري، ما يعد ثالث رحلة علاجية خارجية له على الأقل منذ عام 2014.