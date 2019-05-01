عاجل : رئيس دولة عربية يعلن استقالته من منصبه على وقع احتجاجات شعبية

الخميس 26 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعلن الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الخميس استقالته من منصبه ..رافضا تسمية العيداني لرئاسة الحكومة.

وقالت وسائل اعلام عربية وعراقية ان الرئيس العراقي اعلن وضع استقالته أمام البرلمان رافضا تسمية العيداني مرشحا لرئاسة الحكومة.

ونقلت عن الرئيس العراقي قوله : انطلاقا من حرصي على حقن الدماء أعتذر عن تسمية العيداني لرئاسة الحكومة.

واضاف : بتقديم استقالتي أؤكد أن الحراك السياسي والبرلماني يجب أن يكون معبرا عن الإرادة الشعبية.

ولاحقا افادت الانباء بمغادرة الرئيس العراقي بغداد إلى السليمانية بعد إبلاغ البرلمان استعداده للاستقالة.