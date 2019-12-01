الجزائية بعدن تصدر أحكاما بحق 5 متهمين بقضايا إرهاب ومخدرات

الخميس 26 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- عدن

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أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة بعدن في جلستها، اليوم الاربعاء، بقاعة محكمة استئناف العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المحكمة الجزائية بعدن القاضي وهيب فضل، أحكاماً متفاوتة بحبس خمسة متهمين بقضايا الإرهاب والمخدرات.

وقضت المحكمة بحبس ثلاثة متهمين في ثلاث قضايا بالاشتراك بالعصابات المسلحة تنظيمي (داعش - القاعدة)، بفترات تتراوح ما بين سنتين إلى 6 سنوات، فيما قضت المحكمة بحبس اثنين من المتهمين بقضيتي مخدرات أحدهما 25 سنة والآخر 5 سنوات.