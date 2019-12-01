الجزائية بعدن تصدر أحكاما بحق 5 متهمين بقضايا إرهاب ومخدرات خبر سار للمعلمين النازحين الى المحافظات اليمنية المحررة واستبعاد هؤلاء ميزة جديدة ومفيدة في واتساب جاهزة لمستخدمي هذا النظام فقط شاهد 6 صور رائعة لمراحل كسوف الشمس صباح اليوم فوارق كبيرة في اسعار الصرف اليوم .. انهيار متسارع في عدن واستقرار نسبي بصنعاء اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والانتقالي يراوح مكانه(تحليل) أوزيل يتبرع باجرء ألف عملية جراحية للأطفال بمناسبة زواجه الحوثيون يتحدثون عن احباط 296مخططا معاديا لهم في 5سنوات صاروخ من غزة يصيب نتنياهو بالهلع ويدفعه للهروب 10أسئلة تقودك نحو النجاح والسعادة في2020
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة بعدن في جلستها، اليوم الاربعاء، بقاعة محكمة استئناف العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المحكمة الجزائية بعدن القاضي وهيب فضل، أحكاماً متفاوتة بحبس خمسة متهمين بقضايا الإرهاب والمخدرات.
وقضت المحكمة بحبس ثلاثة متهمين في ثلاث قضايا بالاشتراك بالعصابات المسلحة تنظيمي (داعش - القاعدة)، بفترات تتراوح ما بين سنتين إلى 6 سنوات، فيما قضت المحكمة بحبس اثنين من المتهمين بقضيتي مخدرات أحدهما 25 سنة والآخر 5 سنوات.