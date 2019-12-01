خبر سار للمعلمين النازحين الى المحافظات اليمنية المحررة واستبعاد هؤلاء

الخميس 26 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أقر لقاء عُقد ،اليوم الخميس ،في العاصمة المؤقتة عدن، وضم وزيري المالية سالم بن بريك، والتربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، اعتماد آلية جديدة لصرف مرتبات المعلمين النازحين من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

كما أقر اللقاء تشكيل لجنة مشتركة من المختصين في الوزارتين، لاعتماد مرتبات للمعلمين الذين يثبت مباشرتهم التدريس في مدارس المناطق المحررة فقط، واستبعاد غير المباشرين عبر إجراءات ولجان تفتيش ميدانية بشكل دوري.

وشدد وزير المالية، على ضرورة التدقيق بكشوفات مرتبات المعلمين النازحين، وتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بإيقاف طلبات الإضافة الجديدة..موجها المختصين بصرف تعزيزات طباعة الكتاب المدرسي بما يسهم في توفيره للطلاب في عموم المناطق المحررة.

من جانبه أشاد وزير التربية، بجهود وزارة المالية لترجمة توجهات الحكومة لما من شأنه تسريع وإنجاز المعاملات المتعلقة بوزارة التربية والتعليم، وهو ما انعكس على استقرار سير العملية التعليمية في المناطق المحررة.