شاهد 6 صور رائعة لمراحل كسوف الشمس صباح اليوم

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رصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" وعدد من المختصين ومراكز الرصد والفلك، صباح اليوم الخميس، حالة الكسوف الحلقي الذي شهدته السعودية ودول عربية اخرى .
وكانت منطقة جبل الأربع بمحافظة الأحساء شرق السعودية، هي المنطقة الأوضح لرؤية تكون الكسوف الحلقي.
فمنذ ساعات الصباح الباكر، توافد عشاق ومهتمو رصد حالات الفلك، وجمع غفير من أهالي الأحساء امتلأت بهم ساحات براري جبل الأربع، في مشهد مهيب شاهدوا مراحل تكون الكسوف.