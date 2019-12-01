فوارق كبيرة في اسعار الصرف اليوم .. انهيار متسارع في عدن واستقرار نسبي بصنعاء

الخميس 26 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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