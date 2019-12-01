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فوارق كبيرة في اسعار الصرف اليوم .. انهيار متسارع في عدن واستقرار نسبي بصنعاء

الخميس 26 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار الصرف اليوم الخميس بحسب ما رصده مأرب برس  

26 -12-2019

في صنعاء 

الدولار 

شراء 578 

بيع 580

السعودي

شراء 152.4 

بيع 152.8

  في عدن

الدولار 

شراء 610

بيع 615

السعودي 

شراء 160.5  

بيع 160.8

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