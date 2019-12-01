فوارق كبيرة في اسعار الصرف اليوم .. انهيار متسارع في عدن واستقرار نسبي بصنعاء

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أسعار الصرف اليوم الخميس بحسب ما رصده مأرب برس
26 -12-2019
في صنعاء
الدولار
شراء 578
بيع 580
السعودي
شراء 152.4
بيع 152.8
في عدن
الدولار
شراء 610
بيع 615
السعودي
شراء 160.5
بيع 160.8