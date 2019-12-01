أوزيل يتبرع باجرء ألف عملية جراحية للأطفال بمناسبة زواجه

الخميس 26 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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اعلن لاعب نادي ​ارسنال​ الالماني ​مسعود اوزيل​ عبر موقعه بتويتر انه سيقوم بالتبرع باجراء 1000 عملية جراحية لاطفال محتاجين كهدية لزواجه من خطيبته امين غالس.

وكان اللاعب الالماني قد اعلن عن شاركته مع جمعية bigfoot من اجل القيام بهذا المشروع الضخم، واضاف اوزيل انه سيكون سعيداً اذا ما حصل على المزيد من الاطفال الذين يحتاجون الى الحصول على عمليات جراحية غير قادرين على دفع تكلفتها حول العالم.