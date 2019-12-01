اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والانتقالي يراوح مكانه أوزيل يتبرع باجرء ألف عملية جراحية للأطفال بمناسبة زواجه الحوثيون يتحدثون عن احباط 296مخططا معاديا لهم في 5سنوات صاروخ من غزة يصيب نتنياهو بالهلع ويدفعه للهروب 10أسئلة تقودك نحو النجاح والسعادة في2020 7مشكلات تجد حلولها بزيارة طبيب نفسي إنتفاضة قبلية في إب بعد مقتل مواطن برصاص حوثي مقتل 15حوثيا في صعدة من قبل الجيش اليمني المركزي: من لايتعامل بالعملة فهو ناهب لمدخرات المواطنين 27عائلة يمنية تقدم دعوى للمحكمة العليا ضد إسرائيل
اعلن لاعب نادي ارسنال الالماني مسعود اوزيل عبر موقعه بتويتر انه سيقوم بالتبرع باجراء 1000 عملية جراحية لاطفال محتاجين كهدية لزواجه من خطيبته امين غالس.
وكان اللاعب الالماني قد اعلن عن شاركته مع جمعية bigfoot من اجل القيام بهذا المشروع الضخم، واضاف اوزيل انه سيكون سعيداً اذا ما حصل على المزيد من الاطفال الذين يحتاجون الى الحصول على عمليات جراحية غير قادرين على دفع تكلفتها حول العالم.