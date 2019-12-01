الحوثيون يتحدثون عن احباط 296مخططا معاديا لهم في 5سنوات

الخميس 26 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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متحدث وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين قال في مؤتمر صحفي إنه تم كشف وإحباط 296 مخططا معاديا لقوى التحالف والمتعاونين معه على مدى 5 سنوات. - لم يتسن على الفور الحصول على تعليق من التحالف أو الحكومة اليمنية حول ما تحدث عنه المسؤول الحوثي.

قالت جماعة الحوثي في اليمن، الأربعاء، إنها أحبطت 296 مخططا معاديا في مناطق الجماعة، منذ بدء عمليات التحالف العربي قبل نحو 5 سنوات. جاء ذلك في مؤتمر صحفي لمتحدث وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين، محمد الآنسي، نقلته وسائل إعلام تابعة للجماعة.

وقال الآنسي، إنه تم "كشف وإحباط 296 مخططا معاديا لقوى العدوان السعودي الأمريكي (التحالف العربي) والمتعاونين معها على مدى 5 سنوات من العدوان على اليمن". وأضاف أن "منها 23 مخططا في العام 2019 فقط، كانت موجهة لاستهداف الجبهة الداخلية للجماعة".

وتحدث بأن جماعته ضبطت خلال الفترة ذاتها 13 خلية تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش، وأفشلت 15 جريمة تمس وتتعلق بأمن الدولة خلال 2019". وقال إن "إجمالي العبوات الناسفة التي زرعتها التنظيمات المرتبطة بالعدوان (التحالف) وتم كشفها وتفكيكها، بلغت 1458 عبوة خلال الفترة نفسها".

ولفت إلى أنه سيتم نشر "اعترافات لخلايا كلفها التحالف بمهام الرصد ورفع الإحداثيات وزراعة العبوات في الفعاليات ومنها مناسبة المولد النبوي". ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من التحالف أو الحكومة اليمنية حول ما تحدث عنه المسؤول الحوثي. وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي "الحوثيين" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين. وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

المصدر: الأناضول