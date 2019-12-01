صاروخ من غزة يصيب نتنياهو بالهلع ويدفعه للهروب

الخميس 26 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مغادرة فعالية انتخابية واللجوء إلى مكان آمن بعد دوي صفارات الإنذار إثر إطلاق صاروخ من قطاع غزة، في حين شنت مقاتلات إسرائيلية غارات على مواقع في القطاع.

وذكرت قنوات تلفزيونية إسرائيلية أن صاروخا أطلق من غزة على مدينة جنوب إسرائيل الأربعاء، أثناء زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمدينة في إطار حملته الانتخابية، مما اضطره للجوء إلى مكان آمن لفترة وجيزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ على مدينة عسقلان التي تبعد 12 كيلومترا عن قطاع غزة، وقال إن منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي أسقطت الصاروخ الذي لم تعلن أي جهة في غزة مسؤوليتها عن إطلاقه.

وعرضت القنوات التلفزيونية الإسرائيلية لقطات لنتنياهو وهو محاط بحراسه الذين رافقوه للنزول من المنصة، وذكرت أنه نُقل إلى ملجأ للحماية بعد دوي صفارات الإنذار.

وهذا ثاني حادث من نوعه بعد زيارة نتنياهو لبلدة أسدود في سبتمبر/أيلول، والتي تعطلت لفترة وجيزة نتيجة إطلاق صفارات الإنذار. وأشعلت إسرائيل فتيل المواجهة المسلحة التي وقعت في غزة في نوفمبر/تشرين الثاني عندما اغتالت بهاء أبو العطا القيادي في حركة الجهاد، متهمة إياه بأنه أمر بالهجوم الصاروخي على أسدود.

وظهر نتنياهو في تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يبتسم، وقال بعد أن اعتلى المنصة مجددا في عسقلان "إنه (أبو العطا) لم يعد موجودا" وسط هتافات من الحضور.

وانتقد خصوم نتنياهو -الذي يستعد اليوم الخميس لخوض الانتخابات الداخلية على زعامة حزب الليكود- لإخفاقه في وقف الهجمات من قطاع غزة. وقال زعيم "حزب أزرق أبيض" بيني غانتس -وهو قائد سابق للجيش- في بيان الأربعاء إن "الوضع الذي يعيش فيه المواطنون الإسرائيليون تحت رحمة إرهابيين ويكون فيه رئيس الوزراء غير قادر على تفقد أجزاء من بلاده، يعد وصمة عار على السياسة الأمنية في الجنوب، وغياب الردع أمر لا يمكن لأي دولة ذات سيادة أن تقبله".

غارات على القطاع من جهة أخرى شنت مقاتلات إسرائيلية غارات على مواقع في قطاع غزة. وأفادت وكالة الأناضول بأن المقاتلات أطلقت صواريخ على أهداف فلسطينية، ومنها موقع عسقلان التابع لكتائب القسام -الجناح المسلح لحركة حماس- شمالي القطاع، وميناء مدينة خانيونس (جنوب). ولم يبلغ عن وقوع إصابات جراء هذه الغارات التي جاءت بعد نحو أربع ساعات على إطلاق صاروخ من غزة باتجاه مناطق إسرائيلية محاذية للقطاع.

المصدر : الجزيرة + وكالات