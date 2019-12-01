الإعلان عن بدء صرف معاشات ديسمبر لمتقاعدي هذه الجهة الحكومية عبر بنك الكريمي

الأربعاء 25 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلن مدير عام صندوق التقاعد بوزارة الداخلية العميد الركن فضل العبادي،اليوم الأربعاء البدء بصرف معاشات متقاعدي وزارة الداخلية لشهر ديسمبر 2019م ,أعتبارا من صباح غدا الخميس الموافق 26 ديسمبر .

ونقل موقع "وزارة الداخلية عن العميد الركن فضل العبادي قوله": بأن معاش شهر ديسمبر 2019م سيتم صرفه لمتقاعدي الداخلية والأمن السياسي، عبر بنك الكريمي وكافة فروعه في المحافظات المحررة بحسب القوام المعتمد لدى الإدارة العامة للتقاعد بالوزارة.

وأكد العميد العبادي، حرص قيادتي وزارتي الداخلية ووزارة المالية على انتظام صرف معاشات المتقاعدين تقديرا لخدماتهم السابقة ,مشددا على اصطحاب الجميع للأوراق الثبوتية ودفتر المعاش والبطاقة الشخصية الأصلية...مشيرا الى ان معاشات شهر يناير 2020م ستصرف بدفاتر خضرا كتوحيد لجميع دفاتر المتقاعدين وتجنبا للتزوير وان سبب تأخير صرف المعاشات كان لأسباب وظروف خارجة عن الإرادة نظرا لما ما تمر به بلادنا .