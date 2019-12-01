الإعلان عن بدء صرف معاشات ديسمبر لمتقاعدي هذه الجهة الحكومية عبر بنك الكريمي بيان صحفي بشأن حادثة الإعتداء على موظفي حراسة الهيئة العامة للطيران المدني.. وثيقة غارات جوية مركزة تقضي على 15 «حوثياً» ”عيدروس الزبيدي“ يواصل استقطاب قيادات ”الشرعية“ و”محسن“ يعلن الولاء «البحسني» يرأس اجتماعا عسكرياً موسعا وهذا ما وجه به كافة الألوية العسكرية محافظ شبوة يتهم القوات الإماراتية بمحاولة إسقاط عتق .. ويتوعد هذه الاطراف ”الانتقالي الجنوبي“ يلجأ لـ”الأيدز“ لتشويه الجيش الوطني و”مأرب برس“ يكشف زيف الخبر ويفضح مطابخ المجلس مراجعة مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية خلال السنوات الثلاث الماضية في مأرب قطر تصدر بيانا عاجلا بشأن هجوم دموي أودى بحياة عشرات المدنيين بينهم نساء لماذا يخشى الجميع هذا القرار من سلطنة عمان .. وماهي العواقب الخطيرة التي يمنعها السلطان قابوس
أعلن مدير عام صندوق التقاعد بوزارة الداخلية العميد الركن فضل العبادي،اليوم الأربعاء البدء بصرف معاشات متقاعدي وزارة الداخلية لشهر ديسمبر 2019م ,أعتبارا من صباح غدا الخميس الموافق 26 ديسمبر .
ونقل موقع "وزارة الداخلية عن العميد الركن فضل العبادي قوله": بأن معاش شهر ديسمبر 2019م سيتم صرفه لمتقاعدي الداخلية والأمن السياسي، عبر بنك الكريمي وكافة فروعه في المحافظات المحررة بحسب القوام المعتمد لدى الإدارة العامة للتقاعد بالوزارة.
وأكد العميد العبادي، حرص قيادتي وزارتي الداخلية ووزارة المالية على انتظام صرف معاشات المتقاعدين تقديرا لخدماتهم السابقة ,مشددا على اصطحاب الجميع للأوراق الثبوتية ودفتر المعاش والبطاقة الشخصية الأصلية...مشيرا الى ان معاشات شهر يناير 2020م ستصرف بدفاتر خضرا كتوحيد لجميع دفاتر المتقاعدين وتجنبا للتزوير وان سبب تأخير صرف المعاشات كان لأسباب وظروف خارجة عن الإرادة نظرا لما ما تمر به بلادنا .