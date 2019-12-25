بيان صحفي بشأن حادثة الإعتداء على موظفي حراسة الهيئة العامة للطيران المدني.. وثيقة

الأربعاء 25 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية اليوم الأربعاء بيان صحفي للصحف والمواقع الإلكترونية بشأن حادثة الإعتداء على موظفي حراسة الهيئة العامة للطيران المدني.

مأرب برس يعيد نشر البيان :

طالعتنا بعض الصحف والمواقع الالكترونية قبل أيام بتنديد بعض موظفي الهيئة بشان إجراء نقل لأحد الموظفين للعمل في مطار عدن الدولي والحقته اليوم بخبر حول منع نفس الشخص من مزاولة عمله في ديوان الهيئة بالرغم من وجود توجيهات وزارية بإعادته.

بداية تود الهيئة التوضيح بأن الموظف / فهمي ناصر الكلدي لا يحمل صفة ممثل الموظفين ولا يوجد أي بيانات صادرة من موظفي الهيئة بشأنه او التضامن معه، وان إجراء النقل الذي تم التوجيه به من قبل رئيس الهيئة لم يكن وقتها تعسفيا او اجراء عقابيا وانما يأتي ضمن اجراءات اعادة التوزيع في اطار الوحدة الادارية والفروع التابعة لها والتي تندرج تحت صلاحيات رئيس الهيئة، حيث كان نقله لمصلحة العمل وبحسب تخصصه وبناء على الاحتياج وليس هذا اول موظف يتم اعادة توزيعه ولن يكون الاخير.

اما ما حدث هذا اليوم الاربعاء الموافق 25/12/2019م الساعة 9 صباحا فتمثل بقيام المذكور بالقدوم إلى ديوان الهيئة رفقة عدد من المسلحين الذين جاءوا على متن سيارة هايلوكس بيضاء اللون وقام بالتعدي على موظفي الحراسة ومسئول الحراسة للدخول بالقوة إلى ديوان الهيئة في حين أنه منقول منذ أسبوع للعمل في مطار عدن الدولي ويمنع دخول أي موظف غير موظفي الديوان إلا بإذن مسبق، ويعتبر التصرف اعتداء سافر وغير مقبول على حرم ديوان الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.

وعليه فإننا نهيب بكافة الصحف والمواقع الاخبارية الالكترونية تحري الدقة والمصداقية قبل نشر أي أمور تخص الهيئة ومعرفة الحقائق من مصادرها الرسمية قبل أي نشر مالم سنضطر آسفين للجوء إلى الجهات المختصة لحماية حقوقنا حفاظا على حرمة وسيادة مرافق الدولة ومحاسبة كل من تسول له نفسه المساس بها حتى لا تفقد الدولة هيبتها.

الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد – عدن

25/12/2019م