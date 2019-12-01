غارات جوية مركزة تقضي على 15 «حوثياً»

الأربعاء 25 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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لقي 15 عنصرا من مليشيا الحوثي مصرعهم، اليوم الأربعاء، في غارات جوية بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.

وقال موقع الجيش "سبتمبر نت" إن غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعات للمليشيا الحوثية، في مديرية كتاف.

وأكد أن الغارات أدت إلى مقتل 15 من عناصر ميليشيا الحوثي، وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير عربات قتالية.

إلى ذلك قصفت مدفعية الجيش الوطني، مساء الثلاثاء، مواقع للمليشيا الحوثية، في المديرية ذاتها، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.